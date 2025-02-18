Edirne'deki alüminyum fabrikasında yangın paniği

Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde alüminyum fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin yangının söndürülmesi için çalışmaları sürüyor. Çıkan yangın itfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucunda söndürüldü.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:55

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Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı (AA)

Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyenin yangının söndürülmesi için çalışmaları sürüyor (AA)

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Bu arada fabrika çalışanlarından bir kısmı olayı görüntüleyen basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

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