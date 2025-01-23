Avcılar’da ilginç hırsızlık görüntüleri kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Semt pazarından alışveriş yapan bir kişi, caddede yürüdüğü sırada bir mağazanın önünde sergilenen pazar arabalarının yanında durdu. Pazar arabasını bir süre inceleyen şüpheli, 500 lira değerindeki arabayı alarak uzaklaştı. Bir süre boş pazar arabasıyla ilerleyen kadın daha sonra elindeki poşetleri içine koyarak yürümeye devam etti. Şüphelinin pazar arabasını çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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