12 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Samsun merkezli 12 ilde Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet ele geçiren ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:04

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan şüphelilere karşı başlattığı operasyon kapsamında 17 şüpheliyi yakalarken, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet ele geçirdi. Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan ve müşterilerle iletişime geçen şüphelilerin, "ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

20 MİLYON LİRALIK BANKA İŞLEMİ!

Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdıkları yönündeki şikayetler üzerine aranan şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon liralık işlem gerçekleştiği ortaya çıktı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE SENET

Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN