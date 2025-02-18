Jet ski ile yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski kullanan bir Suriye uyruklu düzensiz göçmenin, Yunanistan'dan Türkiye kara sularına giriş yaptığı belirlendi. Çalışma başlatan Sahil Güvenlik, şahsı Kuşadası'ndaki bir pansiyonda yakaladı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:52

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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu düzensiz göçmen için ekipler çalışma başlattı. Güzelçamlı kıyısında terk edilmiş jet skiyi fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı Kuşadası'nda yakaladı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, sahilden çıkan bir kişinin yakındaki bir pansiyona gittiğini belirledi. Pansiyonda kalanların kimlik bilgileri kontrol edilince aranan kişinin Suriye uyruklu M.D. olduğu ortaya çıktı.

"JET SKİ İLE SINIRDAN GEÇTİ"

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye'den kaçtığını, daha sonra Avrupa'ya geçtiğini, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini, Yunanistan'da satın aldığı jet ski ile Kuşadası'na geldiğini söylediği öğrenildi.

Düzensiz göçmen, işlemleri sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.