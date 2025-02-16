Ankara’da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı | 17 milyon TL gasp etmişler

Edinilen bilgilere göre 4 kişi, sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırıldı.

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi.

Silahlardan birisinin kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.