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Tarihi karakol alevlere teslim olmuştu! Detaylar ortaya çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 06:00
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Tarihi karakol alevlere teslim olmuştu! Detaylar ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de bulunan ve geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan Rıza Paşa Karakolu'nda çıkan yangınla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu öğrenilirken, olay sırasında yanında bulunan arkadaşlarının da ifadeleri ortaya çıktı.

Kadıköy'de 8 Şubat'ta 19'ncu yüzyılda inşa edilen ve restore edilmek için çalışmalara başlanılan Rıza Paşa Karakolu'nda çıkan yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan Şarman'ın arkadaşlarının karakoldaki ifadesi ortaya çıktı.

Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rıza Paşa Karakolu'ndaki yangında hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu öğrenildi (DHA)Rıza Paşa Karakolu'ndaki yangında hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu öğrenildi (DHA)

"MADDE ETKİSİNDEYDİ, ÇIKAMADI"
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı. Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık." şeklinde konuştukları öne sürüldü.

Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.

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Tarihi karakol alevlere teslim olmuştu! Detaylar ortaya çıktı Tarihi karakol alevlere teslim olmuştu! Detaylar ortaya çıktı Tarihi karakol alevlere teslim olmuştu! Detaylar ortaya çıktı
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