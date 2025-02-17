Tarihi karakol alevlere teslim olmuştu! Detaylar ortaya çıktı

Rıza Paşa Karakolu'ndaki yangında hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu öğrenildi (DHA)

"MADDE ETKİSİNDEYDİ, ÇIKAMADI"

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı. Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık." şeklinde konuştukları öne sürüldü.

Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.