Santorini’deki hareketlilik sonrası dikkat çeken çalışma! Türkiye’de hangi kıyılarda taşkın riski var?

Doç. Dr. Özçelik, Santorini bölgesindeki sismik hareketlere dikkat çekerek bazı bölgelerde 20 metrelik taşkın alanları belirlediklerini söyledi (DHA)

Haritaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'nin 3 tarafındaki kıyıların doğal olarak deniz taşkınlarına karşı risk altında olduğunu söyledi. 28 Ocak'tan bu yana Santorini Adası etrafında sismik aktivitenin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu nedenle gerek Yunanistan kıyıları gerekse ülkemiz kıyıları, Ege'deki adalarla birlikte olmak üzere tsunami riski altında. 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun kıyılarında haftalarca deniz taşkınları oldu. Muğla'nın Köyceğiz kıyısında, İzmir Körfezi'nde, Ege ve Akdeniz kıyılarının çeşitli noktalarında da deniz taşkınlarını görmekteyiz. Bu noktada deniz taşkın risk alanlarını, 5, 10 ve 20 metre taşkın zonları şeklinde belirledik. Bunun için ileri yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandık. Araştırmacılarımız ve halkımız için alansal veri seti oluşturduk." dedi.