Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası hem Yunanistan hem de Türkiye'de endişelere neden oluyor. Depremlerin merkez üssü olarak kabul edilen Santorini Adası'nda OHAL ilan eden Yunan hükümeti bir takım tedbirleri hayata geçirirken; Türkiye de harekete geçti. AFAD, Ege Denizi toplantısı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE EGE'DEKİ HAREKETLİLİKLE İLGİLİ HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?

Toplantıda Türkiye hangi önlemleri aldı? Bölgede neler oluyor? sorularına yanıt aranırken; alınan ve alınacak önlemler de masaya geldi.

Kritik topltantı sonrası kapsamlı bir rapor hazırlayan AFAD'ın açıklamasında volkanik patlama ve tsunami detayı dikkat çekti.