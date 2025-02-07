07 Şubat 2025, Cuma
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Yunanistan depremlerle sarsılan Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 10:14
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Yunanistan depremlerle sarsılan Santorini Adası’nda olağanüstü hal ilan etti

Son günlerde yolun sismik dalgalanmalarla binlerce kez sarsılan Santorini Adası'nda, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin kararıyla olağanüstü hal ilan edildi.

Ege Denizi'nde yaşanan yoğun deprem hareketliliği özellikle 10 günde 7 binden fazla kez sallanan Santorini Adası sakinleri arasında paniğe neden oldu. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Hükümeti, yaşanabilecek olası tehlikelere karşı 1 Mart'a kadar adada olağanüstü hal kararı aldı.

BİNALARDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı. Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

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10 GÜNDE 7 BİN 700 DEPREM!

Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi. Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yunanistan depremlerle sarsılan Santorini Adası’nda olağanüstü hal ilan etti Yunanistan depremlerle sarsılan Santorini Adası’nda olağanüstü hal ilan etti Yunanistan depremlerle sarsılan Santorini Adası’nda olağanüstü hal ilan etti
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