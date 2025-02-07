Ege Denizi'nde yaşanan yoğun deprem hareketliliği özellikle 10 günde 7 binden fazla kez sallanan Santorini Adası sakinleri arasında paniğe neden oldu. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Hükümeti, yaşanabilecek olası tehlikelere karşı 1 Mart'a kadar adada olağanüstü hal kararı aldı.

BİNALARDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı. Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

Santorini Adası'nda sismik hareketlilik Yunanistan hükümetini alarma geçirdi - AA

10 GÜNDE 7 BİN 700 DEPREM!

Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi. Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.