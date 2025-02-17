Ordu’da 2 bin rakımda renkli festival

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesinin organize ettiği Çambaşı Kış Festivali, düzenlenen festival halk oyunları gösterisi ile başladı. Kar güreşleri ile devam eden etkinlikte OBB Kent Orkestrası ve mahalli sanatçılar sahne alırken yöresel yemekler de ikram edildi. Festivalin finalini ise ünlü sanatçı Seren Uzun yaptı. Sevilen şarkılarını seslendiren Uzun'a vatandaşlar da eşlik etti. Doyasıya geçen festivalde Ordulu vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.



2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaylaya yatırımların da devam edeceğini söyledi. Çambaşı'nı dünyanın tanıdığı bir kayak merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Güler, "Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden bir tanesini bünyesinde barındıran Çambaşı Yaylamızdayız. Bu yıl 20'ncisini düzenlediğimiz festivalde halkımız coşku içerisinde. Birçok etkinlik gerçekleşti. Mutluluğun resmi buradaki coşku. Çambaşı'nda mevcut alanlara ek olarak yeni kayak merkezleri için de çalışıyoruz. Göndeliç Tepesi'ne 70 bin kişi kapasiteli bir kayak merkezi planlıyoruz. Burası yalnızca Türkiye'de değil dünyanın sayılı merkezlerinden bir tanesi olacak. Burası artık 4 mevsim yaşanılabilir ve turizm merkezi haline geldi" dedi.



Festivale katılan Başkan Mehmet Hilmi Güler de vatandaşların eğlencesine ortak oldu. Her yaştan kesimin sevgisini kazanan Başkan Güler, yine vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Vatandaşların davetine cevapsız kalmayan Başkan Güler, kendilerine halk oyunlarında eşlik etti. Başkan Güler, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle de bol bol fotoğraf çektirdi.