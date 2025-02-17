Otomobilinden inip yaşlı adamı darp etti: O anlar kamerada!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yolda ilerleyen otomobil sürücüsü sokağın başında bir anda durdu. Daha sonra otomobilden inen sürücü yoldan geçen yaşlı adamla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından sürücü yaşlı adama yumruk attı.

Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü. Bu sırada otomobilden çıkan kadın ise, yaşlı adamın yardımına koştu. Kadını zorla otomobile bindiren sürücü bir süre sonra kendisi de araca geçti. Sürücünün yaşlı adama yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.