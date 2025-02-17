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Aracından inen sürücü yaşlı adamı darp etti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Aracından inen sürücü yaşlı adamı darp etti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 11:08
Eyüpsultan'nın Akşemsettin Mahallesi'nde otomobiliyle sokak girişinde bir anda duran sürücü ile o sırada yolda yürüyen yaşlı adam arasında tartışma çıktı. Sürücü aracından inerek yaşlı adama yumruk atarak yere düşürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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