17 Şubat 2025, Pazartesi
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Aracından inen sürücü yaşlı adamı darp etti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Eyüpsultan'nın Akşemsettin Mahallesi'nde otomobiliyle sokak girişinde bir anda duran sürücü ile o sırada yolda yürüyen yaşlı adam arasında tartışma çıktı. Sürücü aracından inerek yaşlı adama yumruk atarak yere düşürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.