Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu
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AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde saat 10.49'da 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin, 7 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.
Ege Denizi'nde, saat 10.49'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.