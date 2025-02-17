Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu

Ege Denizi'nde, saat 10.49'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.