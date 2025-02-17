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Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 11:23 Güncelleme: 17.02.2025 11:24
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Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde saat 10.49'da 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin, 7 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

Ege Denizi'nde, saat 10.49'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu Ege Denizi beşik gibi! Yine sallandı! AFAD ilk detayları duyurdu
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