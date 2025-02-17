Asker üniforması ile dolandırıcılık yapan sanığın cezası belli oldu!

İzmir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında bindiği takside kendini asker olarak tanıtarak ücret ödemeyen şüpheli S.B., dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taksi şoförü Mustafa Başdaş'ın şikayeti üzerine yakalanan S.B.'nin durumu mahkemede değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 16:12

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İzmir'de askeri üniforma ile bindiği taksinin ücretini ödemeyi reddedip dolandıran şüpheli S.B.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Şüpheli S.B., giydiği kıyafetler nedeniyle asker olduğu konusunda müştekileri inandırıp, güven kazanarak haksız kazanç elde etme suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı.

IBAN İLE ÖDEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olay, 12 ve 13 Kasım 2024 tarihlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Taksici Mustafa Başdaş (38), otomobiline üsteğmen rütbeli askeri üniformalı binen Semih B.'yi gitmek istediği noktaya götürdü. Semih B. burada üzerinde nakit olmadığını, kredi kartında da sorun yaşadığını söyleyerek IBAN ile ödeme yapacağını belirtti. IBAN ile parayı ödediğini söyleyen Semih B. taksiden indi. Başdaş, para hesabına yatmayınca dolandırıldığı gerekçesiyle Semih B. hakkında polise şikayetçi oldu.

Suriye uyruklu Mohamed Elchichi (53) de aynı yöntemle Semih B.'nin kendisini dolandırdığını öne sürerek, durumu polise bildirdi. Başdaş ve Elchichi, meslektaşlarını uyarmak için Semih B.'ye ait araç içi kamera görüntülerini kendilerine ait WhatsApp gruplarında da paylaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Yeri tespit edilen şüpheli Semih B., 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Askeri personel olmadığı belirlenen Semih B.'nin, polisteki ifadesinde ise sözleşmeli er olduğunu ve üsteğmen rütbeli asker olmak istediği için üniforma giydiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Semih B. tutuklandı.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık S.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık S.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ücretleri taksi duraklarına giderek ödediğini savundu.

Müşteki Mustafa Başdaş ise sanığın taksiye bindikten sonra kendisinden hesap numarası istediğini ancak ödeme yapmadığını öne sürdü.

Asker üniforması ile bindiği taksinin ücretini ödemeyen zanlının ilk duruşması yapıldı / İHA

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın giydiği kıyafetler nedeniyle asker olduğu konusunda müştekileri inandırıp, güven kazanarak haksız kazanç elde etme suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğini, ayrı ayrı cezalandırılarak tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık S.B'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın iyi halini dikkate alarak, cezayı 7 yıl 6 aya düşürerek adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla sanığa 7 yıl 6 ay ceza verildi / İHA

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme başkanı Semih B.'ye, Mustafa Başdaş'a yönelik nitelikli dolandırıcılık eylemi suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 60 gün idari para cezası verdi. Mahkemedeki tutumu nedeniyle 1/6 oranında indirim yaparak cezayı 3 yıl 9 ay ile 50 gün adli para cezasına düşürdü. Semih B.'nin diğer taksici Elchichi'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 48 gün idari para cezası verdi. Semih B.'nin duruşmadaki iyi halinden dolayı 1/6 indirim uygulanarak ceza, 3 yıl 9 ay ve 40 gün idari para cezasına düşürüldü. Semih B. toplam 7,5 yıl hapse çarptırıldı. Semih B.'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmün kesinleşmesi halinde uygulanması muhtemel infaz mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk halinin devamının ölçülü olmayabileceği değerlendirilerek, tahliyesine karar verildi. Semih B. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

NE OLDU?

İzmir'de taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen S.B'den şüphelenmiş, yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenmişti.

Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüphelinin görsellerini WhatsApp gruplarında paylaşmış, bunun üzerine, şüphelinin başka bir taksiye üsteğmen kıyafetiyle bindiğini fark etmişti.

Tutuklanan S.B. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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