Ankara'da sahte içkiden 54 can kaybı! Bilanço giderek büyüyor

Başkentte sahte içkiden 54 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Adli Tıp raporları dosyalara eklenirken, olayla ilgili 28 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:18

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Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Sahte içki faciası can almaya devam ediyor (AA)

54 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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