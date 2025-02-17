Ankara’da hissedilen deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 17 Şubat AFAD-Kandilli...

AFAD, merkez üssü Yenimahalle olan 3.5 büyüklüğündeki depremin Ankara'da meydana geldiğini duyurdu. (AFAD)

ANKARA'DA DEPREM!

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Yenimahalle (Ankara)

Tarih:2025-02-17

Saat:13:20:01 TSİ

Enlem:40.03167 N

Boylam:32.68722 E

Derinlik:11.48 km

"ÇEVRESİNDE YIKICI FAYLAR VAR"

A Haber'de Can Okanar'ın sunduğu programa telefonla bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, başkentte meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Pampal, "Bu türden depremler olur. Ankara depremden muaf değil. Ankara'nın çevresinde çok sayıda yıkıcı deprem üretecek faylar var. Ama merkezden geçen türden bu türden. 3-4 büyüklüğünde depremler üretebilir. Bu da merkezde bulunan faylardan birinin kırılması ile oluşmuş bir deprem. Ben de Ankara'dayım ve yemekte hissettim. Deprem olup olmadığını ayırt etmek zordu. Arkadaşlarıma bile sormadım. Deprem olmama ihtimali vardı çünkü." dedi.

Prof. Dr. Pampal konuşmasına şöyle devam etti: "Ankara'da bu türden depremler olağandır. Çok sık olmasa da arada bir olur. Bunun devamı geleceği anlamına gelmez. Büyük bir ihtimalle oldu-bitti. Ankara deprem tehlikesi olmayan bir yer değil. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara'da da olur. Üstelik Ankara'nın dört tarafında yıkıcı deprem üretecek aktif faylar var."