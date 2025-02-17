Ankara'da hissedilen deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 17 Şubat AFAD-Kandilli...
Ankara ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olduğu belirlendi. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 13.20'de gerçekleşti. A Haber yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ankara'nın çevresinde çok sayıda yıkıcı fay bulunduğuna dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Yenimahalle olarak belirlenen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
Depremin yerin 11.48 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte depreme ilişkin son gelişmeler...
ANKARA'DA DEPREM!
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
"ÇEVRESİNDE YIKICI FAYLAR VAR"
A Haber'de Can Okanar'ın sunduğu programa telefonla bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, başkentte meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Pampal, "Bu türden depremler olur. Ankara depremden muaf değil. Ankara'nın çevresinde çok sayıda yıkıcı deprem üretecek faylar var. Ama merkezden geçen türden bu türden. 3-4 büyüklüğünde depremler üretebilir. Bu da merkezde bulunan faylardan birinin kırılması ile oluşmuş bir deprem. Ben de Ankara'dayım ve yemekte hissettim. Deprem olup olmadığını ayırt etmek zordu. Arkadaşlarıma bile sormadım. Deprem olmama ihtimali vardı çünkü." dedi.
Prof. Dr. Pampal konuşmasına şöyle devam etti: "Ankara'da bu türden depremler olağandır. Çok sık olmasa da arada bir olur. Bunun devamı geleceği anlamına gelmez. Büyük bir ihtimalle oldu-bitti. Ankara deprem tehlikesi olmayan bir yer değil. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara'da da olur. Üstelik Ankara'nın dört tarafında yıkıcı deprem üretecek aktif faylar var."
AFAD 17 ŞUBAT SON DEPREMLER
2025-02-17 13:20:01 40.03167 32.68722 11.48 ML 3.5 Yenimahalle (Ankara)
2025-02-17 12:49:59 36.62583 25.555 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-17 12:29:20 37.86917 29.32528 7.3 ML 1.0 Honaz (Denizli)
2025-02-17 12:24:37 38.24194 38.05472 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-17 12:11:16 38.395 37.67444 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-02-17 12:05:04 38.85194 31.47611 6.98 ML 2.1 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2025-02-17 11:36:16 39.09667 38.99528 7.0 ML 1.8 Çemişgezek (Tunceli)
2025-02-17 11:34:31 37.83472 26.74 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [30.10 km] Seferihisar (İzmir)
2025-02-17 11:06:43 35.63667 25.66972 18.9 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-17 10:49:47 36.52222 25.57194 7.0 MW 5.0 Ege Denizi
2025-02-17 10:46:18 36.69778 25.4475 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-17 10:15:48 36.58361 25.55417 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-17 09:38:36 38.18111 38.61972 7.29 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-02-17 09:15:06 37.65056 26.48694 6.8 ML 2.4 Ege Denizi - [58.85 km] Seferihisar (İzmir)
2025-02-17 08:57:26 37.825 29.12361 7.52 ML 1.6 Merkezefendi (Denizli)
2025-02-17 08:24:48 37.22278 28.70417 6.99 ML 2.1 Menteşe (Muğla)
2025-02-17 08:00:12 38.625 40.35361 8.93 ML 1.5 Genç (Bingöl)
2025-02-17 07:46:58 36.48722 25.31139 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-17 07:37:22 37.22167 28.68417 12.58 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2025-02-17 07:32:16 36.55278 25.42139 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-17 07:31:47 38.615 43.03389 7.12 ML 1.6 Van Gölü - [15.13 km] Tuşba (Van)
2025-02-17 07:17:40 37.50056 33.66167 7.01 ML 1.6 Ayrancı (Karaman)
2025-02-17 07:15:05 38.55583 39.54278 7.0 ML 1.2 Maden (Elazığ)
2025-02-17 06:56:33 39.59889 38.53306 6.98 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2025-02-17 06:40:38 38.22417 38.80111 6.84 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-02-17 06:34:45 36.60389 25.40444 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-17 06:28:15 38.09722 36.4075 7.04 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-17 06:26:16 36.6575 25.72639 6.97 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-17 06:20:40 36.22528 28.98389 25.42 ML 2.0 Akdeniz - [27.85 km] Seydikemer (Muğla)
2025-02-17 06:15:22 36.57333 25.50417 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-17 05:58:02 38.60944 26.70972 14.09 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.68 km] Foça (İzmir)
2025-02-17 05:37:35 38.15083 37.84306 18.83 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-17 05:35:30 37.52472 38.69806 9.21 ML 1.6 Hilvan (Şanlıurfa)
2025-02-17 05:28:22 38.10444 38.52056 11.69 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2025-02-17 05:19:18 38.04833 38.27639 12.28 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-17 05:12:16 38.04111 38.27056 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-17 05:03:31 40.70861 28.49556 14.2 ML 1.8 Marmara Denizi - [31.28 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-02-17 04:56:55 37.47083 35.31944 7.0 ML 1.5 Aladağ (Adana)
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