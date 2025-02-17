Beylikdüzü’nde site toplantısında dehşet anları kamerada

İddiaya göre, bir sitenin sakinleri olağan site yönetim toplantısı için okulun konferans salonunda bir araya gelmişti.

Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıkmıştı. Okulun bahçesine taşan kavgada Fatih Kiler isimli şahıs, Cahit Kiler, Mert Taşyaran ve Kenan Ülbeği silah ile yaralamıştı. Şüpheli Fatih Kiler silahıyla beraber yakalayarak gözaltına alınmıştı. Olayın detayları ve güvenlik kamerası ortaya çıktı. Saldırganın vurduğu bir kişinin babası olduğu ve yanlışlıkla yaraladığı ortaya çıktı.