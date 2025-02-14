AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunseven kaza yaptı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Tınaztepe Beldesi yakınlarında meydana geldi. Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı İl Başkanı Turgay Şahin ve Milletvekili Danışmanlarının içinde bulunduğu minibüs karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazada yaralanan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Turgay Şahin ve Milletvekili Danışmanları olay yerine çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Yurdunuseven'in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazaya karışan diğer otomobilde bulunan iki kişi ise ambulansla Afyonkarahisar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.