Sosyal medyada gördüğü çekiliş ilanına katılan genç kıza kabusu yaşattılar!

Arnavutköy'de yaşayan ve hayalini kurduğu cep telefonunun sosyal medyada çekiliş ilanına rastlayan genç kız ailesinin uyarılarına rağmen çekilişe katıldı. Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar, ilk etapta kargo parası İstediler. Daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL alan dolandırıcılar, daha sonra paranın gelmediğini iddia ederek yine para yollamasını istediler. Durumdan şüphelenen genç kız ailesine bildirdi. Daha sonra aile, telefonda küfür ve tehditler savuran dolandırıcılardan karakola giderek şikayetçi oldu.

"BENİ UYARDILAR AMA DİNLEMEDİM"

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." İfadelerini kullandı.