Beyoğlu’nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar!

Edinilen bilgilere göre Kocatepe Mahallesi'nin Kılburnu Sokağında henüz bilinmeyen bir neden 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. İlk yorganların tutuştuğu tahmin edilen olayda alevlerin kısa sürede binayı sardığı ifade edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı.