14 Şubat 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar!

Beyoğlu'nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 09:08 Güncelleme: 14.02.2025 09:11
ABONE OL
Beyoğlu’nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar!

Beyoğlu'nda gece saat 02.30 sularında 3 katlı bir binanın depo kısmında yangın çıktı. Alevler etrafı sararken bina sakinleri hızla dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgilere göre Kocatepe Mahallesi'nin Kılburnu Sokağında henüz bilinmeyen bir neden 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. İlk yorganların tutuştuğu tahmin edilen olayda alevlerin kısa sürede binayı sardığı ifade edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı.

Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın deposunda yangın çıktı / DHABeyoğlu'nda 3 katlı bir binanın deposunda yangın çıktı / DHA

YOĞUN DUMAN SOKAĞI SARDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dükkandan yükselen yoğun duman sokağa yayılırken, yorgan deposunda büyük çaplı hasar oluştu.Öte yandan, yangın anında yaşanan panik ve binada mahsur kalanların kendilerini dışarıya atma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul’da yangın paniği! 3 kişi hastanelik olduİstanbul’da yangın paniği! 3 kişi hastanelik oldu İSTANBUL'DA YANGIN PANİĞİ! 3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar! Beyoğlu’nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar! Beyoğlu’nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör