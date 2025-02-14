Beyoğlu'nda yangın: Kendilerini sokağa zor attılar!
Beyoğlu'nda gece saat 02.30 sularında 3 katlı bir binanın depo kısmında yangın çıktı. Alevler etrafı sararken bina sakinleri hızla dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Edinilen bilgilere göre Kocatepe Mahallesi'nin Kılburnu Sokağında henüz bilinmeyen bir neden 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. İlk yorganların tutuştuğu tahmin edilen olayda alevlerin kısa sürede binayı sardığı ifade edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı.
YOĞUN DUMAN SOKAĞI SARDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dükkandan yükselen yoğun duman sokağa yayılırken, yorgan deposunda büyük çaplı hasar oluştu.Öte yandan, yangın anında yaşanan panik ve binada mahsur kalanların kendilerini dışarıya atma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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