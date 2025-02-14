Son günlerde sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış görülüyor. İstanbul ve Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiğive 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü olayın son adresi Beşiktaş ilçesi oldu. Kadın kuaförü Taşkın Erduan'ın (51) Ortaköy'deki bir marketten aldığı iddia edilen alkol, hayatını kaybetmesine neden oldu.

Sabah'ın haberine göre 25 Ocak'ta Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne arkadaşı vasıtasıyla götürülen Taşkın Erduan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erduan'ın arkadaşının polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ölen adamın 22 Ocak'ta marketten alkol siparişi verdiğini ve sahte alkolden şüphelendiğini belirtti. İfade üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilgili market hakkında inceleme başlattı.