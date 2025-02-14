Markette satılan sahte alkol yine can aldı! Rıza Kalkavan detayı dikkat çekti
Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken bir acı haber de Beşiktaş’tan geldi. 51 yaşındaki kadın kuaförü Taşkın Erduan, Ortaköy'deki bir marketten aldığı alkolle hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında market kapatılırken, geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden iş insanı Rıza Kalkavan ile ilgili detay dikkat çekti.
Son günlerde sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış görülüyor. İstanbul ve Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiğive 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü olayın son adresi Beşiktaş ilçesi oldu. Kadın kuaförü Taşkın Erduan'ın (51) Ortaköy'deki bir marketten aldığı iddia edilen alkol, hayatını kaybetmesine neden oldu.
Sabah'ın haberine göre 25 Ocak'ta Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne arkadaşı vasıtasıyla götürülen Taşkın Erduan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erduan'ın arkadaşının polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ölen adamın 22 Ocak'ta marketten alkol siparişi verdiğini ve sahte alkolden şüphelendiğini belirtti. İfade üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilgili market hakkında inceleme başlattı.
SAHTE ALKOL SATMAKTAN ARANIYORDU
Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Erduan'ın aldığı alkolün sahte olduğu ve Ortaköy'de bulunan marketten satın alındığı tespit edildi. Marketin işletmecisi Türker Y. gözaltına alınırken şüphelinin 26 Aralık'ta düzenlenen sahte alkol satmaktan aranmasının bulunduğu ortaya çıktı.
MARKET KAPATILDI
Ekipler tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonun ardından Türker Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Market kapatıldı.
"SADECE EKMEK ALIYORDUK"
Marketin kapatılmasının ardından mahallede yaşayan komşulardan Mustafa D. yıllardır marketin mahallelerinde bulunduğunu ve alışveriş yaptıklarını belirterek, "Sadece ekmek almak için gidiyorduk. Fakat burada telefonla satışların yapıldığını biliyorum. Sağlığını düşünenlerin böyle ucuza satılan alkolleri tüketmemeleri gerekiyor. Ölenler adına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
RIZA KALKAVAN DETAYI
Sanatçı Billur Kalkavan'ın sahte alkolden dolayı hayatını kaybeden kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölümüne ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. İş insanının ölümü sonrası Ortaköy'deki bir adresten alkol aldığı belirlendi. Yaşanan olay sonrası Rıza Kalkavan'ın sahte alkolü Ortaköy'de kapatılan marketten alıp almadığı ise ekipler tarafından incelemeye alındı.
Kalkavan'ın kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken, 72 olduğu ortaya çıkmıştı.