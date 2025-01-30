Sosyal medyadan tatilcileri dolandırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamı vererek iletişime geçen kişilerin dolandırılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler, Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital meteryale ele geçirildi. Operasyonda, 16 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da aynı şekilde yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edeceği belirtildi.