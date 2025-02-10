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Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara'da ölü sayısı 38'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 12:26 Güncelleme: 10.02.2025 13:33
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Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara’da ölü sayısı 38’e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden kaynaklı can kaybı 38'e ulaştı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı ise 19’a yükseldi. Öte yandan başkentte sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri tespit edildi.

Sahte içkiden ölümlerin sayısı artıyor. Ankara'da ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Hastanedekilerin tedavilerin devam ederken sahte içkiyi satan kişinin de entübe edildiği öğrenildi.

SAHTE İÇKİ ALARMI: 38 KİŞİ ÖLDÜ

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretenler ve sahte içkiyi kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık talimatıyla inceleme altına alındı.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara’da ölü sayısı 38’e yükseldi

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

İÇKİYİ EVDE ÜRETMİŞ

Başkentte sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışarıdan satın altığı belirlendi.

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Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara’da ölü sayısı 38’e yükseldi Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara’da ölü sayısı 38’e yükseldi Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara’da ölü sayısı 38’e yükseldi
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