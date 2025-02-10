Sahte içki can almaya devam ediyor! Ankara’da ölü sayısı 38’e yükseldi

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

İÇKİYİ EVDE ÜRETMİŞ



Başkentte sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışarıdan satın altığı belirlendi.