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35 yıl sonra kız kardeş cinayetinde yeni gelişme! Gizli tanıklar dinlendi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 10:45 Güncelleme: 14.02.2025 11:44
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35 yıl sonra kız kardeş cinayetinde yeni gelişme! Gizli tanıklar dinlendi

Kayseri'de 35 yıl önce işlenen kız kardeş cinayetinde, gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda mahkeme, Havva Turhan'ın cesedinin bulunduğu iddia edilen bölgede keşif yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 3 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce ağabeyi ve yengesini iple boğarak öldüren katil zanlısı Yusuf Turhan, (55) bu sefer de kız kardeşin öldürmekle suçlanıyor.

Mayıs 2021'de Mehmet Turhan (55) ile Firdevs Öztürk'ün birden ortadan kaybolmaları üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında çelişkili ifadeler veren Yusuf Turhan takibe alındı. Yapılan çalışmada 2 kişinin cesedi kaybolduktan 22 gün sonra yeni yapılan tandırda çıktı. Bu cinayetlerin ardından yaklaşık 35 yıl önce 19 yaşındaki Havva Turhan'ın öldürüldüğü şüphesiyle yeniden açılan davada mahkeme, 'gizli tanıklık' yapmak isteyen 2 kişinin ifadeleri sonrası kız kardeşin cesedinin olduğu iddia edilen bölgede keşif yapma karar aldı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

22 Kasım 2021'de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

35 yıl önce öldürülen Havva Turhan'ın cesedi için mahkemeden keşif kararı çıktı / DHA 35 yıl önce öldürülen Havva Turhan'ın cesedi için mahkemeden keşif kararı çıktı / DHA

KIZ KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ağabeyi Mehmet Turhan ile yengesini de öldürmüştü / DHAAğabeyi Mehmet Turhan ile yengesini de öldürmüştü / DHA

AĞABEYİNİN MEKTUBU DOSYADA YER ALDI

İddianamede Yusuf Turhan'ın yengesi ile birlikte öldürüp, cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, "Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın. Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikayet edeceğim. Ama, önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra Nejla ve sana sıra gelecek. Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve Nejla, 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" ifadeleri yer aldı.

Yusuf Turhan hakkında kız kardeşini öldürdüğü şüphesiyle yeniden dava açıldı / DHAYusuf Turhan hakkında kız kardeşini öldürdüğü şüphesiyle yeniden dava açıldı / DHA

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Yusuf Turhan, "Havva, 1990 yılında eşi ile tartışmış. Ağabeyim, annem ve ben Adana'ya gidip, Havva'yı Kayseri'ye getirdik. Ardından da ağabeyimin evine yerleştirdik. Bir daha da görmedim. Ağabeyime Havva'nın nerede olduğunu sordum. 'Denize attım' dedi. Sonra da bana; 'Sen benim suç ortağımsın. Sana iftira atarım' dedi. Ben öldürmedim. Benden intikam almak için M.K. böyle bir şey söylemiş" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

3'ÜNCÜ CESET İÇİN KEŞİF KARARI

Duruşmada mahkeme başkanı, kimliklerini açıklamak istemeyen 2 gizli tanığın ifadeleri sonrası olay yerinde keşif yapmaya karar verdiklerini söyledi. Gizli tanıkların, Havva Turhan'ın cesedinin gömülü olduğu bölgeyi bildiklerini iddia ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Yusuf Turhan'ın bu dosya kapsamında da tutuklanmasına, söz konusu bölgede keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ağabey ve yengesini öldürüp tandıra gömdü!Ağabey ve yengesini öldürüp tandıra gömdü! AĞABEY VE YENGESİNİ ÖLDÜRÜP TANDIRA GÖMDÜ!

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