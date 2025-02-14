35 yıl sonra kız kardeş cinayetinde yeni gelişme! Gizli tanıklar dinlendi

Mayıs 2021'de Mehmet Turhan (55) ile Firdevs Öztürk'ün birden ortadan kaybolmaları üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında çelişkili ifadeler veren Yusuf Turhan takibe alındı. Yapılan çalışmada 2 kişinin cesedi kaybolduktan 22 gün sonra yeni yapılan tandırda çıktı. Bu cinayetlerin ardından yaklaşık 35 yıl önce 19 yaşındaki Havva Turhan'ın öldürüldüğü şüphesiyle yeniden açılan davada mahkeme, 'gizli tanıklık' yapmak isteyen 2 kişinin ifadeleri sonrası kız kardeşin cesedinin olduğu iddia edilen bölgede keşif yapma karar aldı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

22 Kasım 2021'de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.