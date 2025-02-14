Elazığ kara teslim oldu: 530 yerleşim yeri ulaşıma kapandı!
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Tüm yurtta etkili olan kar yağışı Elazığ'da da etkisini göstererek 530 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolların açılması için çalışma başlatıldığı bilgisini verdi.
Kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdürdüğü kent kara teslim oldu. 530 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığını belirten yetkililer, 120 personel 97 araçla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Öte yandan, kar nedeniyle kapanan Hazarbaba Kayak Merkezinin yolu ekiplerin yürüttüğü çalışma ile ulaşıma açıldı.