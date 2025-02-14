Elazığ kara teslim oldu: 530 yerleşim yeri ulaşıma kapandı!

Kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdürdüğü kent kara teslim oldu. 530 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığını belirten yetkililer, 120 personel 97 araçla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Öte yandan, kar nedeniyle kapanan Hazarbaba Kayak Merkezinin yolu ekiplerin yürüttüğü çalışma ile ulaşıma açıldı.

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