14 Şubat 2025, Cuma
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Antalya'da torbacı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 16:12
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Antalya’da torbacı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından 10 Şubat'ta ilçe merkezinde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcısı 8 kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. 1'i kadın 8 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Antalya’da torbacı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı Antalya’da torbacı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı Antalya’da torbacı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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