Antalya'da torbacı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından 10 Şubat'ta ilçe merkezinde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcısı 8 kişinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. 1'i kadın 8 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.