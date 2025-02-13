Malatya’da 320 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Malatya'da günlerdir devam eden kar yağışı kent genelini ve 320 köy yolunu ulaşıma kapadı. Olası buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için dün gece saatlerinde Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yolları ağır vasıta ve yolcu otobüsü geçişlerine kapatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde ağır tonajlı ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verildi. Kırsalda kapanan 320 mahalle yolunun ulaşıma açılması için 269 araç ve bin 6 belediye personeli kar küreme çalışmalarına devam ediyor.