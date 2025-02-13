13 Şubat 2025, Perşembe
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Malatya'da 320 köy yolu kar nedeniyle kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.02.2025 13:56
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Malatya’da 320 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Malatya'da etkili olan yoğun kar nedeniyle 320 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, köy yollarının açılması için işlemler devam ediyor.

Malatya'da günlerdir devam eden kar yağışı kent genelini ve 320 köy yolunu ulaşıma kapadı. Olası buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için dün gece saatlerinde Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yolları ağır vasıta ve yolcu otobüsü geçişlerine kapatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde ağır tonajlı ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verildi. Kırsalda kapanan 320 mahalle yolunun ulaşıma açılması için 269 araç ve bin 6 belediye personeli kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

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Malatya’da 320 köy yolu kar nedeniyle kapandı Malatya’da 320 köy yolu kar nedeniyle kapandı Malatya’da 320 köy yolu kar nedeniyle kapandı
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