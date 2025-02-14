Mersin’de 3 sincap ve makak maymunu ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin baskın yaptığı evde ele geçirilen, satışı ve beslenmesi yasak 1 makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, merkez Eski Ömerli Mahallesi 1310 Sokak'taki bir adreste yasaklı hayvan satışı yapıldığı yönünde aldı. Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte ihbarın yapıldığı B.Y.U.'ya (27) ait eve baskın yapan ekipler, bahçede kafesler içerisinde 1 makak maymunu ve 3 sincap ile karşılaştı.

HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Neco ismi verilen makak maymunu ile sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından alınarak Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Şüpheli B.Y.U., hakkında 'Yasak ırklı hayvan satışı' suçundan işlem başlatıldı.