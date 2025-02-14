Antalya'dan Kazakistan'ın başkenti Astana'ya düzenlenen uçak seferinde yolcuların kavgası zorunlu inişe neden oldu. Kazakistanlı 2 kadın ve Ukraynalı çift bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı.

Tarafların kavgası kısa sürede büyümesiyle uçak Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı polisi tarafından 3 kadın ve 1 erkek yolcu gözaltına alındı.

SEFER DEVAM ETTİ

Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, sağlık kontrolü için farklı hastanelere götürülürken işlemlerin ardından polis merkezinde ifadeleri alındı. Kavga eden yolcular Erzurum'da bırakılırken pilot ise seferine kaldığı yerden devam etti.