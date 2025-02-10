Pendik’te yangın paniği! 3 kişi hastanelik oldu

Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.