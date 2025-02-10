Pendik'te yangın paniği! 3 kişi hastanelik oldu
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Pendik'te bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak evde hasar oluştu.
Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.