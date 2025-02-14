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Alanya'da üzeri aranan bir dilenciden 5 bin 436 TL çıktı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 16:53
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Alanya’da üzeri aranan bir dilenciden 5 bin 436 TL çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dilencilere yönelik çalışma yürüten zabıta ekipleri, yakaladıkları bir dilencinin üzerinde 5 bin 436 TL buldu.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada Güllerpınarı Mahallesi'nde sokaklarda ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik yapılan çalışmada üstünü aradıkları bir dilencinin üzerinden 5 bin 436 lira çıktığını belirtti.

Ahmet Tokuş Caddesi'nde dilencilik yapan şahsı takibe alan ekipler, durdurup üst araması yaptı. Dilencinin taşıdığı poşette 5 bin 436 lira ele geçiren ekipler, paralara el koydu ve dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uyguladı.

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Alanya’da üzeri aranan bir dilenciden 5 bin 436 TL çıktı Alanya’da üzeri aranan bir dilenciden 5 bin 436 TL çıktı Alanya’da üzeri aranan bir dilenciden 5 bin 436 TL çıktı
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