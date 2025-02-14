Sarıyer'deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Sarıyer'de öğle saatleri 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden hane sakinleri 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Sarıyer Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Henüz nedeninin belirlenemediği yangında dumanı farkeden 2'nci kattakiler, kendilerini dışarı atarken bir yandan da eşyalarını kurtarmak için dışarı taşıdı.
DAİREDE HASAR OLUŞTU
Yangını gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine gelen itfaiye ekibi çalışmalarına başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Daireden dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.