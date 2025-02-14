14 Şubat 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sarıyer'deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 16:53 Güncelleme: 14.02.2025 17:01
ABONE OL
Sarıyer’deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sarıyer'de öğle saatleri 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden hane sakinleri 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Henüz nedeninin belirlenemediği yangında dumanı farkeden 2'nci kattakiler, kendilerini dışarı atarken bir yandan da eşyalarını kurtarmak için dışarı taşıdı.

3 KATLI MÜSTAKİL BİNANIN DEPOSUNDA YANGIN

DAİREDE HASAR OLUŞTU

Yangını gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine gelen itfaiye ekibi çalışmalarına başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Daireden dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sarıyer’deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı Sarıyer’deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı Sarıyer’deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör