Sarıyer’deki 2 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sarıyer Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Henüz nedeninin belirlenemediği yangında dumanı farkeden 2'nci kattakiler, kendilerini dışarı atarken bir yandan da eşyalarını kurtarmak için dışarı taşıdı.

DAİREDE HASAR OLUŞTU

Yangını gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine gelen itfaiye ekibi çalışmalarına başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Daireden dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.