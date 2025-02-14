Geleceğe Miras Projesi kapsamında Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı

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KAZILAR 2025 YILINDA DA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Perge'deki kazı ve restorasyon çalışmaları 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Kentin 18 km doğusunda yer alan ve antik dönemde heykeltıraşlık okullarıyla ün kazanan Perge Antik Kenti, bu yıl yapılan kazılarda önemli keşiflere sahne oldu. Çalışmalar sırasında, kentin farklı noktalarında beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı.

HEYKELLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR VE ÖZELLİKLERİ

Kazılar sırasında; Batı Kent Kapısı'nın doğusunda üç, Doğu Sütunlu Cadde'de ise iki heykel gün yüzüne çıkarıldı. Batı Kent Kapısı'nda keşfedilen en dikkat çekici eserlerden biri, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan Afrodit/Venüs heykeli oldu. Heykelin alt kısmında, bir yunusun üzerinde oturan aşk tanrısı Eros figürüyle bütünlük sağladığı görüldü. İlk incelemelere göre bu zarif eser, M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen bir Roma İmparatorluk Dönemi replikası olarak değerlendiriliyor.

KADIN FİGÜRLERİ VE ANLAMLARI

Afrodit heykelinin hemen yanında ortaya çıkarılan diğer heykel, 1,87 metre yüksekliğinde ve ayakta duran giyimli bir kadın figürü olarak dikkat çekiyor. İlk belirlemelere göre, Severuslar Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bu heykelin, bir rahibeye ya da kentin önde gelen kadın hayırseverlerinden birine ait olabileceği tahmin ediliyor. Aynı alanda bulunan üçüncü heykel ise iki parça halinde ortaya çıkarılan giyimli bir kadın figürü olup, diğer heykelle benzerlik gösteriyor.

ROMA DÖNEMİ'NDEN İKİ YENİ FİGÜR

Perge'nin Doğu Sütunlu Caddesi'nde bulunan iki heykel ise bir kadın ve bir erkek figürünü tasvir ediyor. Her ikisi de giyimli şekilde işlenen eserler, Roma Dönemi süslemeleri ve anıtsal heykel sanatı hakkında önemli veriler sunuyor.

ARKEOLOJİ DÜNYASINDA HEYECAN UYANDIRAN BULUŞ

Yeni çalışmalar, Perge Antik Kenti'nin zengin arkeolojik mirasını ortaya çıkarma çalışmalarına büyük katkı sağlarken, kentin tarihî ve sanatsal kimliğinin daha iyi anlaşılmasına da imkan tanıyor.