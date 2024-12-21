Kucağında bebekle duyguları istismar eden kadın dilenci yakayı ele verdi

Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde kucağındaki bebekle dilencilik yapan bir kadın ve farklı noktalarda dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Kucağındaki bebekle dilenen şahsın üzerinde yapılan aramada 700 TL ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıslara hakkında Kabahatler Kanunu'nca işlem yapıldı.

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