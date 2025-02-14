Adana’da berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Havutlu Mahallesi'ndeki berber dükkanına giden Onur Nursoy'a (24) tabancayla bir kişi ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, karın bölgesine mermi isabet eden Nursoy'un öldüğünü belirledi.

Nursoy'un ölüm haberini alarak olay yerine giden yakınları gözyaşı döktü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.