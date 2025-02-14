Adana'da berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir berber dükkanına gelen şahış, o sırada dükkanın içinde bulunan Onur Nursoy'a (24) yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Nursoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Havutlu Mahallesi'ndeki berber dükkanına giden Onur Nursoy'a (24) tabancayla bir kişi ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, karın bölgesine mermi isabet eden Nursoy'un öldüğünü belirledi.
Nursoy'un ölüm haberini alarak olay yerine giden yakınları gözyaşı döktü.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.