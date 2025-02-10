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Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 19:03 Güncelleme: 10.02.2025 19:04
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Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

Adana’da medikal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü | Fotoğraf: AAAdana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü | Fotoğraf: AA

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
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