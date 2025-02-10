Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.