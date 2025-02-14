14 Şubat 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da arsa kavgası: Sokak ortasında komşusunu vurdu

Samsun'da arsa kavgası: Sokak ortasında komşusunu vurdu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 15:48
ABONE OL
Samsun’da arsa kavgası: Sokak ortasında komşusunu vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde yanyana evleri bulunan komşular arasında kavga çıktı. Husumetli tarafların sokak ortasında büyüyen kavgasında Aydın Y., belinden çıkardığı silahla Şevket D.'yi vurdu. Kasığından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Aydın Y. (62), boş arazinin kullanılmasından kaynaklanan husumet nedeniyle komşusu Şevket D.'yi (59) kasığından tabancayla vurdu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi 5356. Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin yanındaki arazinin kullanımı nedeniyle aralarında husumet olan Şevket D. ile komşusu Aydın Y., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Aydın Y., belinden çıkardığı tabancayla Şevket D.'yi sağ kasığından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekiplerin olay yerin incelemesinde 3 boş kovan bulundu.

Bu arada, Şevket D.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 5, Aydın Y.'nin ise 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 4 suç kaydı olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da arsa kavgası: Sokak ortasında komşusunu vurdu Samsun’da arsa kavgası: Sokak ortasında komşusunu vurdu Samsun’da arsa kavgası: Sokak ortasında komşusunu vurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör