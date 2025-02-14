Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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Yalova'daki 11 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik hap ile birlikte kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 875 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 14 mermi, 2 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklanırken, N.G., B.A., S.İ. ve Z.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.