14 Şubat 2025, Cuma
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Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 10:46
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Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasta almaya gelen ambulans, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sağlık çalışanı yaralanırken, ihbar üzerine gelen meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'ne hasta almaya gelen ambulans kaza yaptı. K.B. yönetimindeki ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ambulans şarampole devrilirken sağlık çalışan kazada yaralandı.

Şarampole devrilen ambulansta sağlık çalışanı yaralandı. (DHA) Şarampole devrilen ambulansta sağlık çalışanı yaralandı. (DHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sağlık çalışan İshak B. ihbar üzerine olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı
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