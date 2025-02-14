Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı

Şarampole devrilen ambulansta sağlık çalışanı yaralandı. (DHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sağlık çalışan İshak B. ihbar üzerine olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.