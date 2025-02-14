Ambulans şarampole devrildi: Sağlık çalışan yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasta almaya gelen ambulans, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sağlık çalışanı yaralanırken, ihbar üzerine gelen meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
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