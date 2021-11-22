Ağabey ve yengesini öldürüp tandıra gömdü! Kan donduran cinayette yeni karar
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen tandır cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kayseri'de ağabeyi ve yengesini öldürdükten sonra tandıra gömen kardeş Yusuf Turhan, oğlu ve eşinin yargılandıkları davada karar çıktı. Yusuf Turhan 1'i ağır iki müebbet, oğlu Bedihran ise 2 kez müebbet hapse çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021
13:59
Kayseri'de kaybolan Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk (52) çiftinden uzun süredir haber alınamıyordu. Geçtiğimiz aylarda "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na katılan oğulları, amcası Yusuf Turhan'dan şüphelendiğini söyledi. İddialar üzerine harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu kayıp çiftin cesetlerini, Yusuf Turhan'ın bağ evinin tandırına gömülüp üzerine beton dökülmüş halde buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan tutuklanırken, soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Yusuf Turhan'ın ağır müebbet, oğlu ve eşinin ise müebbet hapisle yargılanmalarını talep etmişti. Kayseri 5'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında mahkeme heyeti sanıklar hakkında karar verdi.
AĞABEY KATİLİ OLMAK ZORUMA GİDİYOR
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çifte cinayet davasında tutuklu sanıklar Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan hazır bulunduruldu. Mahkemede son savunmasını yapan Yusuf Turhan, ağabeyinin kendisinden haraç isteğini belirterek; "Ağabeyim cezaevinden çıktıktan sonra bana sardı. Benden haraç istedi. Bana senin ciğerini sökerim dedi. Kendisine ev almamı istiyordu.ağabey katili olmak zoruma gidiyor.
Ama ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Çok pişmanım beraatımı istiyorum" dedi. Oğlu Bedirhan Turhan ise suçsuz olduğunu belirterek; "Ne amcamla ne de yengemle bir husumetim var. Ben her iki tarafın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.
1 AĞIR 3 MÜEBBET
Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Turhan'ı yakın akrabayı öldürmek suçundan 1'i ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme Bedirhan Turhan'a ise iki kez müebbet hapis cezası verdi. Daha önce ev hapsi cezasına çarptırılan Yusuf Turhan'ın eşi Nejla Turhan ise beraat etti.