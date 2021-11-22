Ağabey ve yengesini öldürüp tandıra gömdü! Kan donduran cinayette yeni karar

Ama ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Çok pişmanım beraatımı istiyorum" dedi. Oğlu Bedirhan Turhan ise suçsuz olduğunu belirterek; "Ne amcamla ne de yengemle bir husumetim var. Ben her iki tarafın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.