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Kaplo hırsızlarına operasyon: 11 ay takip sonucu 33 şüpheli yakalandı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 12:56 Güncelleme: 13.02.2025 12:58
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Kaplo hırsızlarına operasyon: 11 ay takip sonucu 33 şüpheli yakalandı!

Enerji ve nakil kablosu hırsızlarına karşı mücadele kapsamında düzenlenen çalışmada, Bursa merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. 11 ay boyunca devam eden takibin sonucunda 33 örgüt üyesi gözaltına alınırken ayrıca büyük takip neticesinde yapılan operasyonların görüntüleri de ortaya çıktı.

Hırsızlık yapan şüphelilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 9 ilde aralarında örgüt liderinin de bulunduğu toplamda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 11'ine ise adli kontrol işlemi uygulandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri'nin düzenlediği operasyona ilişkin görüntüler yayınlandı.

Enerji ve nakil kablosu hırsızlarına operasyon düzenlendi / DHAEnerji ve nakil kablosu hırsızlarına operasyon düzenlendi / DHA

ÖRGÜT LİDERİ DE YAKALANDI

Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'da olmak üzere toplam 9 ilde enerji ve nakil kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen, liderliğini M.T.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda örgütün başta Bursa olmak üzere birçok şehirde bulunan, özellikle kurulum aşamasında olan iş yeri ve şantiyelerden bakır enerji nakil kablosu çaldıkları, işletme çalışanlarına yönelik silah zoruyla yağma yaptıkları, güvenlik görevlisi veya bekçiler üzerinde silahlı baskı kurarak kasa hırsızlığı yaptıkları ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı / DHAAralarında örgüt liderinin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı / DHA

11 AYLIK BÜYÜK TAKİP!

Soygun anları ile araç ve kıyafet değiştirdikleri anlar, güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. 11 ay süren takibin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, suç örgütünü çökertmek için harekete geçen ekipler, 4 Şubat'ta Bursa merkezli Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, Muğla ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat ve JASAT'ın da katıldığı operasyonda M.T. ile birlikte 33 örgüt üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 minibüs, 1 arazi aracı ile 187 bin 40 TL, piyasa değeri 775 bin TL olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Tüm banka hesaplarına bloke konulan ve bazı malvarlıkları ile araçlarına da tedbir kararı uygulanan şüphelilerden, aralarında örgüt lideri M.T.'nin de bulunduğu 22'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaplo hırsızlarına operasyon: 11 ay takip sonucu 33 şüpheli yakalandı! Kaplo hırsızlarına operasyon: 11 ay takip sonucu 33 şüpheli yakalandı! Kaplo hırsızlarına operasyon: 11 ay takip sonucu 33 şüpheli yakalandı!
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