Kaplo hırsızlarına operasyon: 11 ay takip sonucu 33 şüpheli yakalandı!

Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı / DHA

11 AYLIK BÜYÜK TAKİP!

Soygun anları ile araç ve kıyafet değiştirdikleri anlar, güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. 11 ay süren takibin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, suç örgütünü çökertmek için harekete geçen ekipler, 4 Şubat'ta Bursa merkezli Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, Muğla ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat ve JASAT'ın da katıldığı operasyonda M.T. ile birlikte 33 örgüt üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 minibüs, 1 arazi aracı ile 187 bin 40 TL, piyasa değeri 775 bin TL olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Tüm banka hesaplarına bloke konulan ve bazı malvarlıkları ile araçlarına da tedbir kararı uygulanan şüphelilerden, aralarında örgüt lideri M.T.'nin de bulunduğu 22'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.