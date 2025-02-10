11 ilde hırsızlık çetesine operasyon! 19 tutuklama

Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 33 zanlıdan 19'u tutuklandı.

11 İLDE HIRSIZLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da, 11'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 35 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyonu sonucu yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Karacabey adliyesine sevk edilen zanlılardan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 TUTUKLAMA

Jandarma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen zanlılardan 2'sini arama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 9 tabanca, 255 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 minibüs, 1 pikap, bir miktar nakit para, altın ve bir miktar uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin tüm banka hesaplar