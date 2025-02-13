Eski eşini sokak ortasında katletti! Canını kurtarmak için iş yerine sığındı

Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.