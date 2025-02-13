İzmir Körfezi’nde çevre sorunları yine gündemde! İhmaller devam ediyor...

İzmir’de yalnızca yerel yönetim değil, özel sektör de denetim altında / A HABER ARŞİV

2024'TE 9 BİN 196 GEMİ DENETLENDİ

Gemilere yönelik denetimler de devam etti. Buna göre, 2024 yılında 9 bin 196 gemi denetiminden 12 deniz aracına 961 bin 293 liralık ceza uygulandı.

İzmir Körfezi'ndeki çevre sorunlarının çözümü için bu gelişmeler, iş birliği ve kapsamlı bir planlamanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.