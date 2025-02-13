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İzmir Körfezi'nde çevre sorunları yine gündemde! İhmaller devam ediyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 11:49 Güncelleme: 13.02.2025 12:15
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İzmir Körfezi’nde çevre sorunları yine gündemde! İhmaller devam ediyor...

Son dönemde İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre sorunları, kamuoyunda dikkat çekiyor. Toplu balık ölümleri ve kirlilikle gündeme gelen körfezde, koku ve atık sorunlar vatandaşların şikayetlerine yol açtı. Bununla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik denetimleri devam ederken, mevzuata aykırı durumların tespiti sonrasında belediyeye toplamda 26,3 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

2024 yılı başından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesislere 200'ü aşkın denetim gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu denetimlerde çevre mevzuatına aykırı durumlar tespit edilerek toplamda 26,3 milyon liralık idari para cezası uygulandı. Denetimlerin ardından sorumlular hakkında yasal süreçlerin başlatılmasına karşın bölgede çevre sorunları devam ediyor.

İzmir körfezinde çevre sorunları devam ediyor / A HABER ARŞİVİzmir körfezinde çevre sorunları devam ediyor / A HABER ARŞİV

O TESİS KÖRFEZİ NASIL ETKİLİYOR?

Son denetimlerde, Hamandalı Katı Atık Tesisi'nden sızan atık suların çevreye olumsuz etkileri olduğu tespit edildi. Çiğli ilçesinde rögar taşmaları ve kötü kokulara neden olan bu durumun çözümü için ek önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yağmur suyu kanallarından körfeze kirli atık suların deşarj edildiği iddiaları da denetim raporlarında yer aldı.

Atık sular çevreye zarar verirken balık ölümlerini de hızlandırıyor / A HABER ARŞİVAtık sular çevreye zarar verirken balık ölümlerini de hızlandırıyor / A HABER ARŞİV

ATIK YÖNETİMİNDE KAPASİTE SORUNLARI

Denetimlerde, bazı arıtma tesislerinin kapasite yetersizlikleri sebebiyle kirli suların arıtılmadan körfeze aktarıldığı belirlendi. Bu durumun çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek adına belediyenin daha kapsamlı bir atık yönetim planı hazırlaması gerektiği vurgulanıyor.

Denetlenen tesislerde sular arıtılmadan körfeze aktarıldığı belirlendi / A HABER ARŞİVDenetlenen tesislerde sular arıtılmadan körfeze aktarıldığı belirlendi / A HABER ARŞİV

ÖZEL SEKTÖR DE DENETİM ALTINDA

İzmir'de yalnızca yerel yönetim değil, özel sektör de çevre denetimlerinin odak noktalarından biri oldu. Bakanlık tarafından 2024 yılında 4 bin 748 sanayi tesisine toplam 4 bin 936 çevre denetimi yapıldı. Çevre mevzuatına aykırı faaliyetler nedeniyle bu tesislere toplamda 103,5 milyon lira ceza kesilirken, 23 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı.

İzmir’de yalnızca yerel yönetim değil, özel sektör de denetim altında / A HABER ARŞİVİzmir’de yalnızca yerel yönetim değil, özel sektör de denetim altında / A HABER ARŞİV

2024'TE 9 BİN 196 GEMİ DENETLENDİ

Gemilere yönelik denetimler de devam etti. Buna göre, 2024 yılında 9 bin 196 gemi denetiminden 12 deniz aracına 961 bin 293 liralık ceza uygulandı.

İzmir Körfezi'ndeki çevre sorunlarının çözümü için bu gelişmeler, iş birliği ve kapsamlı bir planlamanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

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İzmir Körfezi’nde çevre sorunları yine gündemde! İhmaller devam ediyor... İzmir Körfezi’nde çevre sorunları yine gündemde! İhmaller devam ediyor... İzmir Körfezi’nde çevre sorunları yine gündemde! İhmaller devam ediyor...
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