Kaçakçılık yapan şüphelinin sözleri pes dedirtti: Ucuz bulunca stok yaptım!

Gümrük kaçağı ticareti yaptığı şüphesiyle deposuna operasyon düzenlenen şüphelinin pişkin sözleri gündem oldu. Piyasa değerinin 20 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen 28 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi. Murat A., yakalandıktan sonra emniyetteki verdiği ifade de, "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım" sözleriyle gündem oldu.