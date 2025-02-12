Kaçakçılık yapan şüphelinin sözleri pes dedirtti: Ucuz bulunca stok yaptım!
Adana'nın Güreğür ilçesinde piyasa değiri 20 milyon TL'yi bulan 28 milyon 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığını tespit ettiği Murat A.'nın deposuna baskın düzenledi. Şüphelinin emniyetteki verdiği ifade de, 'Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım' sözleri ise pes dedirtti.
Gümrük kaçağı ticareti yaptığı şüphesiyle deposuna operasyon düzenlenen şüphelinin pişkin sözleri gündem oldu. Piyasa değerinin 20 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen 28 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi. Murat A., yakalandıktan sonra emniyetteki verdiği ifade de, "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım" sözleriyle gündem oldu.
Gözaltına alınan Barış A., emniyette verdiği ifadede "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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