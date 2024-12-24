Samsun’da kaçak makaron operasyonu! Binlerce adet ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 200 adet kaçak makaron ve 85 paket 50 gramlık gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.