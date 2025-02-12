Eşini öldüren sanığın sözleri, aile kızdırdı: Evet ben öldürdüm!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda bir süredir ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki evli çift arasında gece saatlerinde başlayan sözlü tartışma silahla sonlandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada Savaş Temiroğulları ile kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fikret İ. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Fadim Temirhanoğulları'nın annesi, kardeşleri, kızları, kadın dernekleri ve taraf avukatları katıldı.

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"EVET EŞİMİ BEN ÖLDÜRDÜM!"

Savunmasına suçlamaların anlatıldığı gibi olmadığını anlatarak başlayan Savaş Temirhanoğulları, "Evet, eşimi ben öldürdüm. Bizi de tanıştıran arkadaşım Fikret İ'dir. Kendisi bayan kuaförüdür. 17 yıl mutlu evliliğim oldu. Ben bir canavar değilim. Ailesinden özür diliyorum. Kadın öldüren adam, adam değil, onurlu insan değil" dedi.

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"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırttığını da belirten bodyguard Savaş, "Uzaklaştırma kararı vardı. Bizi evlendiren kişi Fikret I'dir. Yaşadığımız olaylardan haberi vardır. Eşimle bizi barıştırabileceğini söyledi. Gece saat 03.35 sıralarıydı. Binaya girdik. Yukarıya çıktık. Eşim kapıyı açtı. Fikret'in bizi barıştırmak istediği için geldiğimi söyledim. Tartışırken, eşim evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben silahı elinden aldım. Bana 'Adamsan beni vur. Ölümden korkmuyorum' dedi. Ardından beni aldattığını itiraf etti. Merdivene doğru ateş ettim. Fikret İ. beni durdurmaya çalıştı. Küfürlere devam etti. Kaç defa tetiğe bastığımı hatırlamıyorum. Eşim sadece küfür ediyordu. Sonra eşim yere yığıldı. Sonrasında Fikretİ'nin beni götürdüğünü hatırlamıyorum. Fikret İ. bizi oraya barıştırmaya götüren bir kişi. Bu insanın hiçbir suçu yoktur. Ben kalbimdeki gülümü koparmışım. Masum kimsenin ceza almasını istemem" dedi.

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"SİLAHI VESTİYERDEN ALDI"

Fikret İ. ise savunmasında. "Olay anında ablamın ağır tahriki tükürmesi ve bağırması vardı. Kendisinden korkuyorduk. Psikolojisi yerinde değildi. Biz gerçekten barışmaya gittik. Fadim abla bizden korktuğu için silahı vestiyerden aldı. Savaş ağabey de silahı onun elinden aldı."

"ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM"

"Ben engel olmaya çalışınca da bana da vurdu. Sonra ateş etti. Fadim abla üçüncü basamakta idi. Savaş abi 5-6 saniye sıktı. Silahı elindeydi. Apartmandan çıkarken silahı cebine koydu. Çok pişmanım. Psikolojim benim de bozuk. Ailemi düşündüğüm için yardım için kimseyi aramadım" diye konuştu.

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"KIZIM ÇOK KORKUYORDU"

Müşteki Mediha Saçlı ise Fadim'in annesi olduğunu, kızı ile öldürülmeden bir süre önce telefonla görüştüğünü belirterek, "Kızım boşanma aşamasındaydı. Bana kocasının başına silah dayadığını söyledi. Ben geçimsizliklerini son günlerde öğrendim. Çok korkuyordu. Kızımın telefonunda KADES uygulaması vardı. Bu kişi benim canımı aldı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Saçlı ise kendisinin de kızının ve damadının geçimsizliklerinden haberi olmadığını söyleyerek, öldüğü gün geçimsizliklerini öğrendiğini ifade etti.Maktulün ilk eşinden kızları ve kardeşleri de, Fadim ve Savaş arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu öne sürerek, Savaş Temirhanoğulları'nın karısına şiddet uyguladığını öne sürdü.

Meliha Saçlı, ʺEn ağır cezayı almasını istiyorumʺ dedi. / İHA

"ÖYLE ŞEYLER YAPACAĞIM Kİ..."

Cinayet sanığı Savaş Temirhanoğulları'nın kendisinden olan kızı İ.T. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Olay günü, geç yatmıştım. Silah sesini duydum mu hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda saat 08.40 civarıydı. Kapıyı açtım. Annem önümde yerde yatıyordu. Komşulara haber verdim. Halamı aradım. Polis ve ambulansı aradım. Annem babamdan korkmazdı. Annem babamı kast ederek, 'Öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benim de başıma bir şey gelirse bu sebeptendir' gibi şeyler söyledi. Teyzemler şikayetçiymiş. Teyzemler bugüne kadar bizim hayatımıza girmedi. Bu insanlar hayatımızın içine son zamanlarda girdiler."

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"ANNEMİ YÖNLENDİRDİLER"

"Bu insanlar sonradan hayatımıza dahil olup, bizi bu hale getirdiler. Annemi yönlendirdiler. Bazı konularda annemi yönlendirerek annemin akılına gelmeyen şeyleri yaptırdılar. Bazı konuşmalarını da ben duyuyordum. Babamın silahı vardı. Evde tutuyordu. Babam gece çalışıyordu. Silahı annemin dolabına koyuyordu. Kendimizi korumamız için" diye konuştu.

Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın avukatları ise maktulün ilk eşini de öldürmek için iki kişi ile anlaştığını belirterek, bu nedenle azmettirmekten 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını söyledi. 3.5 saatlik duruşma sonunda mahkeme cinayet sanığı Savaş Temirhanoğlları'nın tutukluluğuna, Fikret .T.'nin de adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.