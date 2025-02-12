Engelli bakım evinde yangın: 78 kişi tahliye edildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde özel bir engelli bakım merkezinin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar binayı sararken, içeride bulunan bir kişi dumandan etkilendi, 78 kişi ise tahliye edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Pamukkale Mahallesi'ndeki bir özel engelli bakım evinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Sabah saat 07.00 sularında başlayan yangında içeride bulunan 78 kişinin tahliye edilirken olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürme işlemi sırasında, jandarma ekipleri de güvenliği sağlamak için bölgeyi abluka altına aldı.
TAHLİYE EDİLENLER OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Tahliye edilen 78 engelli, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen otobüsle Akköy Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi. Duman nedeniyle bir kişinin etkilendiği, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DENİZLİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, ilk belirlemelere göre yangının çamaşırhanede çıktığını belirtip, "İtfaiye ekibimiz hızlı şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Binada kalanlar, jandarma tarafından tahliye edildi. Bir kişi dumandan etkilemiş ve hastaneye kaldırıldı. Onun da sağlık durumu iyi. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.