Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntının Muğla'nın Bodrum ilçesine 140.84 kilometre mesafede olduğu, İzmir'e ise 250.36 kilometre uzaklıkta oluştuğu bilgisi verildi. Depremin ayrıca Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de hissedildiği bildirildi.

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