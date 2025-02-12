Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi üzerinde sarsıntılar devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aynı bölgede bir deprem haberi daha geldi. AFAD, saat 04.14'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini sarsıntının ise çevre illerden de hissedildiğini bildirdi.
Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntının Muğla'nın Bodrum ilçesine 140.84 kilometre mesafede olduğu, İzmir'e ise 250.36 kilometre uzaklıkta oluştuğu bilgisi verildi. Depremin ayrıca Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de hissedildiği bildirildi.