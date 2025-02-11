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Ege'de art arda deprem! Önce 5,1 sonra 4,7 ile sallandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 06:41 Güncelleme: 11.02.2025 09:31
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Ege’de art arda deprem! Önce 5,1 sonra 4,7 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün sabahın ilk saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan Riçhter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birkaç saatin ardından aynı bölge bu sefer de 4,7'lik bir depremle salladı.

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Bodrum'a (Turgutreis) 147.56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, bu sabah saat 08.58'de meydana gelen 4,7'lik depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Yaşanan iki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Öte yandan depremlerin İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildiği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

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