Ege’de art arda deprem! Önce 5,1 sonra 4,7 ile sallandı

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Bodrum'a (Turgutreis) 147.56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, bu sabah saat 08.58'de meydana gelen 4,7'lik depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Yaşanan iki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Öte yandan depremlerin İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildiği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.